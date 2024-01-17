Потребители в Азербайджане в 2023г потратили $1,8 млрд на покупку автобензина и дизтоплива

Потребители топлива в Азербайджане в 2023 году приобрели автомобильного бензина и дизеля на общую сумму 3 млрд 63,4 млн манатов ($1 млрд 802 млн по текущему курсу - ИФ), что на 8,1% выше, чем за 2022 год, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
В общем объеме розничного товарооборота в Азербайджане в отчетный период доходы от продаж автомобильного бензина и дизтоплива составили 5,2%.
В настоящее время розничная цена бензина "Premium Euro-95" на внутреннем рынке Азербайджана составляет 2 маната за 1 литр, "Super Euro-98" - 2,3 манат/литр, АИ-92 - 1 манат за литр, дизельного топлива - 0,8 манат за литр.
Н.Аббасова
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