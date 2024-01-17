Maersk и Hapag-Lloyd вступят в альянс с начала 2025г

Датская A.P. Moeller-Maersk и германская Hapag-Lloyd, ведущие компании в сфере морских перевозок, создадут альянс Gemini Cooperation для совместного использования судов и повышения эффективности перевозок.
Альянс начнет работу в январе следующего года, когда прекратит действие партнерство THE Alliance, в котором участвуют Hapag-Lloyd наряду с корейской HMM, сингапурской Ocean Network Express и тайваньской Yang Ming, а также альянс 2M, в котором участвуют Maersk и Mediterranean Shipping Company.
Hapag-Lloyd и Maersk создадут пул из 290 судов, которыми компании будут пользоваться совместно, говорится в пресс-релизе. Вместе они способны перевозить до 3,4 млн стандартных 20-футовых контейнеров. Maersk сможет пользоваться 60% пула судов, Hapag-Lloyd - 40%.
Общий флот Maersk насчитывает порядка 740 судов, Hapag-Lloyd - 264.
Акции Maersk в среду дорожают на 0,5%, цена бумаг Hapag-Lloyd опускается на 1,3%.
Глава МИД Азербайджана отправился с рабочим визитом в Уганду, примет участие в саммите ДН
Джаббаров и Ригтеринк обсудили сотрудничество Азербайджана и ЕБРР в сфере ВИЭ
Азербайджан и Турция обсудили перспективы военного сотрудничества
Генсек ООН считает неизбежным отказ мира от ископаемого топлива, надеется, что это произойдет не слишком поздно
В Генпрокуратуре и МЧС сообщили об окончании поисково-спасательных работ на месте взрыва в мебельном цехе в Баку
Количество браков в Азербайджане за 11 мес. 2023г сократилось на 13%, разводов - выросло на 36%
Алиев посетил Нефтчалинский район
Алиев посещает Лянкяранский район
Власти Азербайджана направят 9 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль Нахчывана
Глава Генштаба Израиля заявил о возросшей вероятности начала военной операции в Ливане
Глава МИД Ирана заверил пакистанского коллегу в уважении суверенитета Пакистана
Британский король Карл III проходит лечение из-за увеличенной простаты
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
В преддверии праздника Новруз AZAL увеличит рейсы в Европу
AccessBank объявил свои финансовые результаты за 2023 год
Банк Республика показал прирост по всем финансовым показателям в 2023 году
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы