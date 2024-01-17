Maersk и Hapag-Lloyd вступят в альянс с начала 2025г

Датская A.P. Moeller-Maersk и германская Hapag-Lloyd, ведущие компании в сфере морских перевозок, создадут альянс Gemini Cooperation для совместного использования судов и повышения эффективности перевозок.

Альянс начнет работу в январе следующего года, когда прекратит действие партнерство THE Alliance, в котором участвуют Hapag-Lloyd наряду с корейской HMM, сингапурской Ocean Network Express и тайваньской Yang Ming, а также альянс 2M, в котором участвуют Maersk и Mediterranean Shipping Company.

Hapag-Lloyd и Maersk создадут пул из 290 судов, которыми компании будут пользоваться совместно, говорится в пресс-релизе. Вместе они способны перевозить до 3,4 млн стандартных 20-футовых контейнеров. Maersk сможет пользоваться 60% пула судов, Hapag-Lloyd - 40%.

Общий флот Maersk насчитывает порядка 740 судов, Hapag-Lloyd - 264.

Акции Maersk в среду дорожают на 0,5%, цена бумаг Hapag-Lloyd опускается на 1,3%.