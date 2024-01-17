Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8482 RUR   0.0193 GBR   2.1461 TRY   0.0564

Цена на нефть

16.01 $/bbl +/- WTI 72.40 -0.05 Brent 78.29 +0.14

Транспорт и связь 17.01.2024 21:50

Maersk и Hapag-Lloyd вступят в альянс с начала 2025г

Датская A.P. Moeller-Maersk и германская Hapag-Lloyd, ведущие компании в сфере морских перевозок, создадут альянс Gemini Cooperation для совместного использования судов и повышения эффективности перевозок.

Альянс начнет работу в январе следующего года, когда прекратит действие партнерство THE Alliance, в котором участвуют Hapag-Lloyd наряду с корейской HMM, сингапурской Ocean Network Express и тайваньской Yang Ming, а также альянс 2M, в котором участвуют Maersk и Mediterranean Shipping Company.

Hapag-Lloyd и Maersk создадут пул из 290 судов, которыми компании будут пользоваться совместно, говорится в пресс-релизе. Вместе они способны перевозить до 3,4 млн стандартных 20-футовых контейнеров. Maersk сможет пользоваться 60% пула судов, Hapag-Lloyd - 40%.

Общий флот Maersk насчитывает порядка 740 судов, Hapag-Lloyd - 264.

Акции Maersk в среду дорожают на 0,5%, цена бумаг Hapag-Lloyd опускается на 1,3%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, ПЕРЕВОЗКИ, КОМПАНИИ, АЛЬЯНС


Похожие новости


Maersk планирует возобновить перевозки через Красное море BP полностью приостановила перевозку нефти через Красное море

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az