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ТЭК 18.01.2024 22:45

Китай в 2023 году увеличил добычу угля на 2,9% - до рекорда

Производство угля в Китае по итогам 2023 года выросло на 2,9% и достигло 4,66 млрд тонн, по данным Государственного статистического управления (ГСУ).

Это рекордный показатель, отмечают местные СМИ.

В том числе в декабре в стране было добыто 414,31 млн тонн угля, что практически совпало с ноябрьским объемом и на 1,9% превысило показатель декабря 2022 года, сообщило ГСУ.

Тем не менее, среднесуточный объем добычи в прошлом месяце уменьшился до 13,36 млн тонн по сравнению с рекордными 13,8 млн тонн в ноябре.

КНР в 2023 году импортировала 474,42 млн тонн угля, что на 61,8% больше показателя за предыдущий год, по данным таможни. Это также является максимальным объемом за время ведения расчетов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: КИТАЙ, УГОЛЬ, ПРОИЗВОДСТВО, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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