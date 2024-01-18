Китай в 2023 году увеличил добычу угля на 2,9% - до рекорда

Производство угля в Китае по итогам 2023 года выросло на 2,9% и достигло 4,66 млрд тонн, по данным Государственного статистического управления (ГСУ).

Это рекордный показатель, отмечают местные СМИ.

В том числе в декабре в стране было добыто 414,31 млн тонн угля, что практически совпало с ноябрьским объемом и на 1,9% превысило показатель декабря 2022 года, сообщило ГСУ.

Тем не менее, среднесуточный объем добычи в прошлом месяце уменьшился до 13,36 млн тонн по сравнению с рекордными 13,8 млн тонн в ноябре.

КНР в 2023 году импортировала 474,42 млн тонн угля, что на 61,8% больше показателя за предыдущий год, по данным таможни. Это также является максимальным объемом за время ведения расчетов.