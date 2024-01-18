Китай в 2023 году увеличил добычу угля на 2,9% - до рекорда

Производство угля в Китае по итогам 2023 года выросло на 2,9% и достигло 4,66 млрд тонн, по данным Государственного статистического управления (ГСУ).
Это рекордный показатель, отмечают местные СМИ.
В том числе в декабре в стране было добыто 414,31 млн тонн угля, что практически совпало с ноябрьским объемом и на 1,9% превысило показатель декабря 2022 года, сообщило ГСУ.
Тем не менее, среднесуточный объем добычи в прошлом месяце уменьшился до 13,36 млн тонн по сравнению с рекордными 13,8 млн тонн в ноябре.
КНР в 2023 году импортировала 474,42 млн тонн угля, что на 61,8% больше показателя за предыдущий год, по данным таможни. Это также является максимальным объемом за время ведения расчетов.
Многие страны НАТО хотят видеть на посту генсека премьера Нидерландов
Министры обороны Азербайджана и Словакии обсудили расширение обмена опытом
Азербайджано-российский товарооборот в 2023г вырос на 17,5% - до $4,3 млрд
Ввод в строй жилья в Азербайджане в 2023г сократился на 11%, капвложения – выросли на 2%
Глава Google предупредил сотрудников о новых увольнениях
Снегопады в Европе привели к перебоям в работе аэропортов и общественного транспорта
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
Сенат США одобрил законопроект о продлении финансирования правительства до марта
Нетаньяху не считает возможным создание палестинского государства, довел это до сведения США
США внесли в SDN-List транспортную компанию из ОАЭ и 17 ее танкеров
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
AccessBank объявляет тендер на Продление поддержки и подписок Пало-Альто
В преддверии праздника Новруз AZAL увеличит рейсы в Европу
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы