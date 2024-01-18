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Предполагаемый удар Иордании по Сирии привел к гибели около 10 человек

Воздушный удар по югу Сирии, предположительно проведенный Иорданией, привел к гибели как минимум девяти человек, сообщает в четверг Associated Press.

По его данным, поступила информация о гибели жителей населенного пункта Орман. Среди жертв - два ребенка и минимум три женщины.

По информации ряда СМИ, удар мог быть нанесен ВВС Иордании, однако власти этой страны от комментариев пока воздерживаются.

Associated Press напоминает, что в районе Ормана в прошлом неоднократно проводились атаки по трансграничным контрабандистам, которые занимаются торговлей наркотиками. Предполагается, что иорданские военные пытались нанести удар именно по наркоторговцам.

В свою очередь, главный редактор местного издания Suwayda24 сообщил Associated Press, что в результате удара по Орману погибли не девять, а 10 человек, а также был нанесен удар по соседней деревне Малах, но о его жертвах не сообщалось. По его словам, поисковые операции продолжаются, и число жертв может возрасти.

В ближневосточном регионе началась эскалация напряжения после нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Ливанская группировка "Хезболла" уже несколько месяцев периодически обстреливает израильскую территорию. А йеменские мятежники хуситы, желая выразить солидарность с палестинцами, ведут огонь по судам, проходящим через Красное море. В ответ на это США и некоторые их партнеры сформировали коалицию по противостоянию этим обстрелам хуситов.

В последние дни обстановка стала еще более сложной: Иран нанес удары по базам антииранских группировок в Ираке. Кроме того, Тегеран утверждает, что уничтожил в районе Эрбиля объект израильской разведки "Моссад". Затем Иран нанес удары по радикальным группировкам на территории Пакистана, после чего уже пакистанские военные заявили, что обстреляли позиции экстремистов в Иране.

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Тэги: ИОРДАНИЯ, СИРИЯ, АТАКА, ЖЕРТВЫ


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