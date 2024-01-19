Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8508 RUR   0.0191 GBR   2.1603 TRY   0.0563

Цена на нефть

18.01 $/bbl +/- WTI 74.08 +1.52 Brent 79.10 +1.22

Бизнес и законодательство 19.01.2024 21:52

Глава JPMorgan Даймон заработал рекордные $36 млн в 2023 году

Американский банк JPMorgan Chase & Co. выплатил $36 млн главному исполнительному директору Джейми Даймону в 2023 году.

Это рекордное вознаграждение, полученное Даймоном за время его работы во главе JPMorgan.

В 2022 году он заработал $34,5 млн.

Общая сумма вознаграждения, полученного Даймоном за 2023 год, включает базовую зарплату в размере $1,5 млн и бонус в $34,5 млн, основная часть которого выплачивается в виде акций, говорится в сообщении JPMorgan.

Вознаграждение президента банка Дэниела Пинто в прошедшем году увеличилось на 5%, до $30 млн, со-руководителей подразделения потребительского кредитования Мэриэн Лейк и Дженнифер Пипсак - на 6%, до $18,5 млн.

Даймон возглавляет JPMorgan, крупнейший по активу банк США, с конца 2005 года. В 2023 году чистая прибыль банка выросла на 32%, до $49,55 млрд, выручка повысилась на 23%, до $158,1 млрд.

Forbes оценивает состояние Даймона в $1,9 млрд, основная часть этой суммы приходится на акции JPMorgan.

Капитализация JPMorgan за последние 12 месяцев выросла на 24% и составляет $438 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, JPMORGAN, ГЛАВА, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ


Похожие новости


Ведущий аналитик JPMorgan ждет рецессии в США и падения S&P 500 на 20% JPMorgan улучшил прогнозы для ВВП США, больше не ждет рецессии в 2023-2024гг JPMorgan за неделю сократил порядка 500 сотрудников JPMorgan направит $15,7 млрд на инвестиции в 2023г Капитализация JPMorgan может удвоиться и достичь $1 трлн в 2030г Глава JPMorgan считает, что биткойн не имеет ценности Глава JPMorgan прогнозирует бум американской экономики JPMorgan Chase может запустить активно управляемый биткойновый фонд JPMorgan направит $2,5 трлн в ближайшие 10 лет на борьбу с изменением климата JPMorgan создает индекс для отслеживания влияния твитов Трампа на бонды

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az