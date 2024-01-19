Глава JPMorgan Даймон заработал рекордные $36 млн в 2023 году

Американский банк JPMorgan Chase & Co. выплатил $36 млн главному исполнительному директору Джейми Даймону в 2023 году.
Это рекордное вознаграждение, полученное Даймоном за время его работы во главе JPMorgan.
В 2022 году он заработал $34,5 млн.
Общая сумма вознаграждения, полученного Даймоном за 2023 год, включает базовую зарплату в размере $1,5 млн и бонус в $34,5 млн, основная часть которого выплачивается в виде акций, говорится в сообщении JPMorgan.
Вознаграждение президента банка Дэниела Пинто в прошедшем году увеличилось на 5%, до $30 млн, со-руководителей подразделения потребительского кредитования Мэриэн Лейк и Дженнифер Пипсак - на 6%, до $18,5 млн.
Даймон возглавляет JPMorgan, крупнейший по активу банк США, с конца 2005 года. В 2023 году чистая прибыль банка выросла на 32%, до $49,55 млрд, выручка повысилась на 23%, до $158,1 млрд.
Forbes оценивает состояние Даймона в $1,9 млрд, основная часть этой суммы приходится на акции JPMorgan.
Капитализация JPMorgan за последние 12 месяцев выросла на 24% и составляет $438 млрд.
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