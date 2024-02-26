Глава JPMorgan Chase Даймон впервые продал акции банка - на $125 млн

Главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон впервые продал акции этого американского банка.
В минувший четверг CEO реализовал более 683 тыс. бумаг на общую сумму $125 млн, согласно информации на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Акции продавались через трасты, средняя цена составила $182,73 за штуку.
Между тем его супруга Джудит Кент реализовала около 139 тыс. акций банка на $25,2 млн (средняя цена - $182,73).
В обоих случаях бумаги продавались в рамках так называемой программы Rule 10b5-1(c), предполагающей автоматическое проведение сделок при определенных условиях, что помогает избежать получения выгоды от использования инсайдерской информации.
На данный момент Даймон продолжает владеть порядка 312 тыс. акций JPMorgan Chase напрямую, 9 тыс. в рамках пенсионной программы 401(k), 153 тыс. через компанию с ограниченной ответственностью и 6,6 млн через трасты. Кент принадлежат 595 тыс. бумаг.
Программа Rule 10b5-1(c) Даймона рассчитана на продажу 1 млн акций и действует до 23 августа.
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