Американская JBT оценила самую дорогую компанию Исландии Marel в 3,5 млрд евро

Американская компания John Bean Technologies Corp. (JBT), разрабатывающая технологические решения для пищевой промышленности, сделала улучшенное предложение о покупке исландской Marel, оценив компанию примерно в 3,5 млрд евро с учетом её задолженности.
Как говорится в пресс-релизе JBT, она ранее уже предлагала 3,4 евро за акцию Marel. Теперь цена повышена до 3,6 евро за бумагу.
Таким образом, JBT намерена приобрести все акции компании за 2,71 млрд евро и взять на себя долг в размере 872 млн евро. На закрытие торгов в четверг рыночная стоимость Marel составляла около 2,3 млрд евро - это рекордная капитализация среди всех торгующихся на биржах исландских фирм.
Marel разместила свои акции в 2019 году, получив оценку стоимости в размере 2,65 млрд евро. Компания производит и поставляет оборудование, системы, программное обеспечение и услуги для птицеперерабатывающей, мясной и рыбной промышленности. Компания представлена в 30 странах, общий штат ее сотрудников составляет около 6 тыс. человек.
JBT намерена оплатить сделку денежными средствами на сумму 950 млн евро и акциями новой компании, которая получит название JBT Marel Corporation. Штаб-квартира компании будет располагаться в Чикаго, она будет иметь основной листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже и вторичный на бирже Nasdaq в Исландии. Акционерам Marel будет принадлежать около 38% объединенной компании.
Крупнейший акционер Marel, инвестфирма Eyrir Invest, уже пообещала поддержать сделку. Eyrir Invest владеет 24,7% акций Marel.
Алиев почтил память жертв трагедии 20 января
Посол США в Азербайджане выразил соболезнования в связи с трагедией 20 января
Заявление МИД Азербайджана по случаю 20 января - Дня всенародной скорби
Apple может разрешить бесконтактную оплату на своих устройствах не через Apple Pay
В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,1
ИИ-стартап Cohere обсуждает привлечение финансирования на сумму до $1 млрд
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
США подтвердили обязательства по обеспечению безопасности союзников после испытания КНДР подводного ядерного оружия
Байден рассчитывает на сделку по защите границы и помощи Украине в сенате на следующей неделе
Сунак и Шольц обсудили вопросы дальнейших поставок оружия Украине
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
AccessBank объявляет тендер на Продление поддержки и подписок Пало-Альто
В преддверии праздника Новруз AZAL увеличит рейсы в Европу
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы