Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8508 RUR   0.0191 GBR   2.1603 TRY   0.0563

Цена на нефть

18.01 $/bbl +/- WTI 74.08 +1.52 Brent 79.10 +1.22

Регион 19.01.2024 14:14

Пашинян заявил, что Армении нужна новая Конституция

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости создания новой Конституции страны.

"Республика Армения нуждается в новой Конституции. Не конституционных изменений, а новой Конституции", - сказал Пашинян на встрече с сотрудниками министерства юстиции республики в пятницу.

При этом он отметил, что парламентская форма правления страной, "учитывая наши демократические устремления и стратегии, самая удобная для Армении".

Пашинян заявил, что Минюст вовлечен в работу комиссии по делимитации границы с Азербайджаном, и в условиях меняющегося региона "краеугольным камнем обеспечения безопасности Армении является легитимность".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, КОНСТИТУЦИЯ


Похожие новости


Пашинян считаeт перспективным строительство в стране малых модульных реакторов Ереван во время председательства в ЕАЭС будет стремиться пресекать попытки политизации евразийской интеграции - Пашинян Пашинян примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальном саммите СНГ в Петербурге В Армении назвали ложью информацию о готовящейся отставке Пашиняна и внеочередных выборах Пашиняна ждут на неформальный саммит СНГ в Петербурге, может состояться встреча с Путиным - Песков Пашинян не исключает перевода в разряд погашения госдолга Армении перед РФ средств, выплаченных за непоставленное российское оружие Пашинян сообщил о согласовании с Азербайджаном ключевых пунктов мирного соглашения Пашинян: Армения не намерена ни на кого нападать Пашинян не поедет на саммит ОДКБ в Минске Армения создаст спецподразделение для обеспечения безопасности на территории страны международных коммуникаций

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az