Пашинян заявил, что Армении нужна новая Конституция

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости создания новой Конституции страны.

"Республика Армения нуждается в новой Конституции. Не конституционных изменений, а новой Конституции", - сказал Пашинян на встрече с сотрудниками министерства юстиции республики в пятницу.

При этом он отметил, что парламентская форма правления страной, "учитывая наши демократические устремления и стратегии, самая удобная для Армении".

Пашинян заявил, что Минюст вовлечен в работу комиссии по делимитации границы с Азербайджаном, и в условиях меняющегося региона "краеугольным камнем обеспечения безопасности Армении является легитимность".