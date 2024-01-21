Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана в ответ на ракетные пуски по северу Израиля.
"Истребители ВВС Израиля нанесли удары по террористической инфраструктуре "Хезболлы" и пусковой установке в районах Аль-Адиса и Хула на юге Ливана", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
В нем отмечается, что ранее был зафиксирован пуск ракеты с территории Ливана, которая упала на открытой местности.
С начала операции Израиля в секторе Газа "Хезболла" регулярно обстреливает территорию Израиля, ЦАХАЛ отвечает ударами, направленными на объекты движения в Ливане.
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