Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана в ответ на ракетные пуски по северу Израиля.

"Истребители ВВС Израиля нанесли удары по террористической инфраструктуре "Хезболлы" и пусковой установке в районах Аль-Адиса и Хула на юге Ливана", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

В нем отмечается, что ранее был зафиксирован пуск ракеты с территории Ливана, которая упала на открытой местности.

С начала операции Израиля в секторе Газа "Хезболла" регулярно обстреливает территорию Израиля, ЦАХАЛ отвечает ударами, направленными на объекты движения в Ливане.