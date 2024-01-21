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ВВС Израиля нанесли удары по объектам движения "Хезболла" на юге Ливана - ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана в ответ на ракетные пуски по северу Израиля.

"Истребители ВВС Израиля нанесли удары по террористической инфраструктуре "Хезболлы" и пусковой установке в районах Аль-Адиса и Хула на юге Ливана", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

В нем отмечается, что ранее был зафиксирован пуск ракеты с территории Ливана, которая упала на открытой местности.

С начала операции Израиля в секторе Газа "Хезболла" регулярно обстреливает территорию Израиля, ЦАХАЛ отвечает ударами, направленными на объекты движения в Ливане.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ЛИВАН, ОБЪЕКТЫ, УДАРЫ


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