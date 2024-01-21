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Дальнее зарубежье 21.01.2024 12:39

Глава МИД КНДР обсудила в Москве вопросы развития двухсторонних отношений и международные проблемы

В ходе состоявшегося визита в Москву министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи стороны обсудили вопросы реализации договоренностей сентябрьского российско-корейского саммита и международные проблемы, сообщил аппарат помощников министра, о чем информирует агентство ЦТАК.

Цой Сон Хи провела переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, встретилась с вице-премьером РФ Александром Новаком и была принята президентом РФ Владимиром Путиным.

"Во время визита стороны обсудили вопрос дальнейших практических действий для всестороннего и последовательного выполнения договоренностей, достигнутых на историческом корейско-российском саммите в сентябре 2023 года", - говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что в ходе встреч стороны "добились глубокого стратегического взаимопонимания по разным региональным и международным вопросам, включая вопрос Корейского полуострова и вопрос Северо-Восточной Азии".

Они также "выразили готовность к дальнейшему укреплению стратегического сотрудничества и тактического взаимодействия для защиты основных интересов двух стран - КНДР и РФ".

Путин "выразил глубокую признательность за приглашение лидера КНДР Ким Чен Ына посетить его страну".

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у Путина "есть действующее приглашение посетить Пхеньян с официальным визитом, и мы надеемся, что такой визит состоится, президент России посетит в обозримом будущем (КНДР - ИФ)".

По словам представителя Кремля, "сроки такого визита будут дополнительно согласовываться по дипломатическим каналам".

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Тэги: КНДР, МИД, РОССИЯ, ВИЗИТ


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