На территории «Аг шехер» будут проживать 280 тыс. человек

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник ознакомился с ходом строительных, инфраструктурных и работ по благоустройству в Центральном парковом квартале «Аг шехер» («Белый город») и в офисном здании «Аг шехер» после завершения строительства.
Об этом сообщает сайт главы государства.
В целом, проект «Аг шехер» предусматривает создания 10 районов различного типа на территории площадью 1650 га, строительство 120 тыс. жилых и служебных объектов, проведение ландшафтных работ на территории 350 га, создание бульварной линии протяженностью 10 км.
В настоящее время на территории «Аг шехер» уже завершено строительство 91 жилого здания.
После завершения проекта в «Аг шехер» будут проживать 280 тыс. человек, планируется создание 240 тыс. рабочих мест, отмечается в информации.
Б.Рустамбеков
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