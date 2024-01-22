Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8534 RUR   0.0192 GBR   2.1616 TRY   0.0563

Цена на нефть

19.01 $/bbl +/- WTI 73.25 -0.70 Brent 78.56 -0.54

Это интересно 22.01.2024 16:20

На территории «Аг шехер» будут проживать 280 тыс. человек

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник ознакомился с ходом строительных, инфраструктурных и работ по благоустройству в Центральном парковом квартале «Аг шехер» («Белый город») и в офисном здании «Аг шехер» после завершения строительства.

Об этом сообщает сайт главы государства.

В целом, проект «Аг шехер» предусматривает создания 10 районов различного типа на территории площадью 1650 га, строительство 120 тыс. жилых и служебных объектов, проведение ландшафтных работ на территории 350 га, создание бульварной линии протяженностью 10 км.

В настоящее время на территории «Аг шехер» уже завершено строительство 91 жилого здания.

После завершения проекта в «Аг шехер» будут проживать 280 тыс. человек, планируется создание 240 тыс. рабочих мест, отмечается в информации.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: «АГ/ШЕХЕР», РАБОТЫ, ОЗНАКОМЛЕНИЕ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az