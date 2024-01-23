Министры обороны Казахстана и Армении подписали план сотрудничества на 2024 год

Министры обороны Казахстана и Армении Руслан Жаксылыков и Сурен Папикян обсудили в Астане перспективы сотрудничества ведомств, сообщила во вторник пресс-служба Минобороны Казахстана.
"На встрече в расширенном формате стороны обсудили перспективные направления деятельности оборонных ведомств, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении пресс-службы.
По итогам обсуждения состоялось подписание плана двухстороннего сотрудничества между министерствами обороны Казахстана и Армении на 2024 год, информировали в пресс-службе.
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