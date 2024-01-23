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Регион 23.01.2024 17:29

Министры обороны Казахстана и Армении подписали план сотрудничества на 2024 год

Министры обороны Казахстана и Армении Руслан Жаксылыков и Сурен Папикян обсудили в Астане перспективы сотрудничества ведомств, сообщила во вторник пресс-служба Минобороны Казахстана.

"На встрече в расширенном формате стороны обсудили перспективные направления деятельности оборонных ведомств, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении пресс-службы.

По итогам обсуждения состоялось подписание плана двухстороннего сотрудничества между министерствами обороны Казахстана и Армении на 2024 год, информировали в пресс-службе.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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