Министры обороны Казахстана и Армении подписали план сотрудничества на 2024 год

Министры обороны Казахстана и Армении Руслан Жаксылыков и Сурен Папикян обсудили в Астане перспективы сотрудничества ведомств, сообщила во вторник пресс-служба Минобороны Казахстана. "На встрече в расширенном формате стороны обсудили перспективные направления деятельности оборонных ведомств, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении пресс-службы. По итогам обсуждения состоялось подписание плана двухстороннего сотрудничества между министерствами обороны Казахстана и Армении на 2024 год, информировали в пресс-службе.

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