Министры обороны НАТО встретятся в Брюсселе 15 февраля

Совет НАТО на уровне министров обороны проведет заседание в Брюсселе 15 февраля 2024 года, сообщила пресс-служба штаб-квартиры Североатлантического альянса.
"Совещание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга", - говорится в коммюнике, опубликованном во вторник.
В документе отмечается, что подробная программа встречи будет обнародована позднее.
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