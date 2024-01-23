Министры обороны НАТО встретятся в Брюсселе 15 февраля

Совет НАТО на уровне министров обороны проведет заседание в Брюсселе 15 февраля 2024 года, сообщила пресс-служба штаб-квартиры Североатлантического альянса. "Совещание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга", - говорится в коммюнике, опубликованном во вторник. В документе отмечается, что подробная программа встречи будет обнародована позднее.

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