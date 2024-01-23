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Внешняя политика 23.01.2024 22:04

Министры обороны НАТО встретятся в Брюсселе 15 февраля

Совет НАТО на уровне министров обороны проведет заседание в Брюсселе 15 февраля 2024 года, сообщила пресс-служба штаб-квартиры Североатлантического альянса.

"Совещание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга", - говорится в коммюнике, опубликованном во вторник.

В документе отмечается, что подробная программа встречи будет обнародована позднее.

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Тэги: НАТО, МИНОБОРОНЫ, СОВЕЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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