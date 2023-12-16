В ВВС Азербайджана прошли учения в рамках программы НАТО

В соответствии с утвержденным планом действий на 2023 год в N-ской воинской части Военно-Воздушных Сил (ВВС) в рамках программы концепции оперативных возможностей НАТО была проведена "самооценка 2-го уровня (SEL-2)" пары вертолетов Ми-17-1В ВВС Азербайджана, сообщает Минобороны страны.

Сначала участникам был предоставлен брифинг о сценарии, ходе, правилах безопасности и оценке учений, а также разъяснены предстоящие цели.

"В ходе учения были проверены и высоко оценены возможности и способности вертолетной пары Ми-17-1В и соответствующих подразделений по воздушным перевозкам (перевозка грузов и личного состава, эвакуация раненых)", - говорится в сообщении.

В.Алиев