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Армия обороны Израиля заявила о разрушении сети тоннелей ХАМАС на юге сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник обнаружила и разрушила крупную сеть тоннелей группировки ХАМАС в районе города Хан-Юнис на юге сектора Газа и провела несколько боев против членов движения, сообщает The Times of Israel.

По версии ЦАХАЛ, хамасовцы открыли огонь по израильским военнослужащим, а затем взорвали вход в несколько тоннелей, пытаясь не допустить проникновения войск к подземному объекту по производству оружия и ракет, обнаруженному на юге анклава. В дальнейшем израильские военные все же смогли получить доступ к тоннелям. Эти сооружения уничтожили саперы.

Ранее во вторник ЦАХАЛ сообщил о крупных потерях за минувшие сутки среди своих солдат: в результате подрыва и обрушения двух зданий в секторе Газа скончался 21 военнослужащий. Ответственность за подрыв взяли на себя представители военизированного крыла движения ХАМАС - бригад "Изз ад-Дин аль-Кассам". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после этого заявил, что военные продолжат наступление в секторе Газа.

В то же время арабские СМИ сообщили, что израильские силы окружили одну из больниц в Хан-Юнисе на юге анклава, и что ситуация в ней катастрофическая. Журналисты издания передают, что в больницу попадают пули, к ней не могут подъехать кареты скорой помощи, туда невозможно эвакуировать раненых.

Между тем, ливанское шиитское движение "Хезболла" объявило, что нанесло удар реактивными снарядами по северу Израиля по базе на горе Мерон. В движении отметили, что этот обстрел стал ответом на гибель в начале января в Бейруте заместителя председателя политического бюро группировки ХАМАС Салеха аль-Арури, а также на удары Израиля по Сирии и югу Ливана. В предыдущий раз "Хезболла" атаковала этот объект 6 января.

Позднее в ЦАХАЛ заявили, что снаряды и ракеты "Хезболлы" на этот раз смогли причинить лишь незначительный ущерб объектам на базе. Пострадавших нет. Часть ракет смогла перехватить система ПРО "Железный купол". Военные задействовали резервные системы, чтобы военнослужащие базы смогли продолжить следить за воздушным движением.

Затем ЦАХАЛ нанес удар по "военному объекту", принадлежащему "Хезболле" и иранским силам в Ливане, заявили израильские военные. Они также поразили "некоторые другие цели, принадлежащие "Хезболле".

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, СИТУАЦИЯ


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