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Транспорт и связь 24.01.2024 14:16

МТС закрыла сделку по продаже бизнеса в Армении

ПАО "МТС" объявило о продаже бизнеса в Армении кипрской Fedilco Group Limited.

Согласно пресс-релизу компании, речь идет о продаже 100% акций ЗАО "МТС Армения", а также платежной системы ЗАО "МобиДрам" (100%-я дочерняя компания ЗАО "МТС Армения").

Компания получила необходимые корпоративные одобрения и разрешения регуляторов Армении - Госкомиссии защиты экономической конкуренции и Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ).

В середине ноября КРОУ одобрила заявку на продажу бизнеса в Армении кипрской Fedilco Group Limited. Сообщалось, что после заключения сделки "МТС Армения" больше не будет считаться участником группы МТС.

МТС продала бизнес в Армении со второй попытки. Весной 2023 года местный регулятор уже рассматривал аналогичную заявку на сделку, но отклонил ее без объявления причины.

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Тэги: РОССИЯ, МТС, АРМЕНИЯ, ПРОДАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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