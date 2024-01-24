МТС закрыла сделку по продаже бизнеса в Армении

ПАО "МТС" объявило о продаже бизнеса в Армении кипрской Fedilco Group Limited.
Согласно пресс-релизу компании, речь идет о продаже 100% акций ЗАО "МТС Армения", а также платежной системы ЗАО "МобиДрам" (100%-я дочерняя компания ЗАО "МТС Армения").
Компания получила необходимые корпоративные одобрения и разрешения регуляторов Армении - Госкомиссии защиты экономической конкуренции и Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ).
В середине ноября КРОУ одобрила заявку на продажу бизнеса в Армении кипрской Fedilco Group Limited. Сообщалось, что после заключения сделки "МТС Армения" больше не будет считаться участником группы МТС.
МТС продала бизнес в Армении со второй попытки. Весной 2023 года местный регулятор уже рассматривал аналогичную заявку на сделку, но отклонил ее без объявления причины.
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