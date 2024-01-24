Власти Молдовы согласовали денонсацию восьми соглашений в рамках СНГ

Правительство Молдовы одобрило денонсацию еще восьми соглашений, подписанных страной в рамках СНГ, соответствующие решения были приняты в среду на его заседании.
Среди таких документов соглашение о принципах обеспечения вооруженных сил государств-участников СНГ вооружением, военной техникой и другими материальными средствами, организации НИОКР; соглашение о группах военных наблюдателей и коллективных силах по поддержанию мира в СНГ; соглашение о сотрудничестве в техническом и материальном обеспечении компетентных органов в борьбе с терроризмом и экстремизмом; соглашение о согласованной политике в области транзита природного газа.
Правительство также согласовало выход страны из соглашения о сотрудничестве в обеспечении энергоэффективности и энергосбережения, соглашений о сотрудничестве в борьбе с диабетом и ВИЧ-инфекцией, соглашения о сотрудничестве в сфере образования в области электроэнергии.
Пресс-секретарь правительства Даниэль Водэ объяснил принятые решения тем, что договоры устарели и не отвечают актуальной повестке, а цели, прописанные в соглашениях, не совпадают с целями Молдовы.
По его словам, власти определили 119 договоренностей в рамках СНГ, которые не представляют ценности для Молдовы, начата подготовка к денонсации 79 из них.
В 2023 году парламент Молдовы денонсировал 55 соглашений в рамках СНГ, для 36 из них уже согласовано с секретариатом Содружества прекращение всех правовых эффектов договоров. Всего, по словам пресс-секретаря, Молдова подписала 282 различных соглашений в рамках Содружества.
С 2024 года Кишинев перестал платить взносы в СНГ и другие организации на платформе Содружества. Согласно решению министерства финансов, сумма на уплату ежегодных членских взносов в международных организациях в 2023 году, сократилась на 16 млн. леев (около 900 тыс. долларов) - с 66,5 млн. до 50,5 млн. леев.
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