Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.847 RUR   0.0192 GBR   2.1594 TRY   0.0561

Цена на нефть

23.01 $/bbl +/- WTI 74.37 -0.39 Brent 79.55 -0.51

24.01.2024 17:06

Получите кредит онлайн в любую погоду!

Если вам срочно нужен кредит, Yelo Bank предлагает удобное онлайн-решение, доступное в любую погоду.И чтобы воспользоваться этой услугой, нет необходимости быть действующим клиентом Yelo Bank. Любой желающий может получить кредит, просто установив мобильное приложение Yelo App.

Благодаря автоматизированной скоринговой системе оформление кредита вприложении Yelo App осуществляется без человеческого фактора, полностью онлайн. Благодаря этому,процесс принятия решений происходит быстрее обычного-всего за 2 минуты. Клиент не приходит в банк даже для снятия средств. Одобренный кредит зачисляется напрямую на баланс карты Yelo, если она есть в наличии. Для тех, у кого нет карты Yelo Bank, сумма кредита доставляется по адресу на балансе новой карты совершенно бесплатно. Все, что вам нужно иметь во время доставки, это ваше удостоверение личности. Никаких дополнительных документов не требуется.

Максимальная сумма кредита — 50 000 AZN, а максимальный срок его погашения — до 48 месяцев.Помимо заказа кредита в Yelo App также есть возможность произвестионлайн платеж по кредиту.

Закажите кредит прямо сейчас, и в полной мере воспользуйтесь преимуществами яркого банкинга:https://bit.ly/ylhdf

Есть дополнительные вопросы? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

Yelo Bank – Яркий Банкинг!

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az