Азербайджанская делегация приостановила работу в ПАСЕ

Азербайджанская делегация объявила, что прекращает взаимодействие и присутствие в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

"Перед лицом сложившейся в ПАСЕ невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии делегация Азербайджана принимает решение прекратить свое взаимодействие и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении делегации Азербайджана в ПАСЕ, с которым она выступила в среду на заседании структуры.

В поступившем в агентство "Интерфакс-Азербайджан" документе отмечается, что "вступив в Совет Европы в 2001 году, Азербайджан искренне надеялся и ожидал, что эта организация, призванная защищать права человека и верховенство закона, поможет Азербайджану восстановить права сотен тысяч азербайджанцев, нарушенные в результате военной агрессии и оккупации Арменией части его международно признанных территорий. И, следовательно, справедливость будет восстановлена во имя достижения прочного мира в регионе".

"За девятнадцать лет, с 2001 по 2020 год, ПАСЕ так и не смогла призвать государство-агрессора Армению к ответу за ее действия, противоречащие основным ценностям и принципам Совета Европы. В частности, это касается вопиющего пренебрежения правами человека азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, подвергшихся этнической чистке", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что "после исторической победы Азербайджана над агрессией, оккупацией и насильственным сепаратизмом, а также восстановления его территориальной целостности и суверенитета мы сталкиваемся с организованной клеветнической кампанией по очернению Азербайджана, бросающей тень на достижения республики в восстановлении справедливости, в которой так долго отказывали азербайджанскому народу".

"В течение почти двадцати лет, когда азербайджанская делегация поднимала вопрос о тяжелых последствиях армянской оккупации, нам говорили, что ПАСЕ не является подходящим форматом для обсуждения вопросов, связанных с конфликтами. Но теперь та же ПАСЕ и те же депутаты говорят прямо противоположное и не упускают ни одной возможности напасть на Азербайджан. Избирательное толкование международного права и различное отношение к вопросам, касающимся территориальной целостности и суверенитета государств, демонстрируют циничную и лицемерную природу авторов этого позорного предложения", - полагают авторы документа.

Они считают, что "ПАСЕ используется как платформа для нападок на некоторые государства-члены". "Основные принципы ПАСЕ используются определенными предвзятыми группами для продвижения своих узких интересов. Политическая коррупция, дискриминация, этническая и религиозная ненависть, двойные стандарты, высокомерие, шовинизм стали преобладающей практикой в ПАСЕ. Мы рассматриваем инициативу по оспариванию полномочий делегации Азербайджана в ПАСЕ как часть этой порочной кампании, - отмечается в заявлении. - Мы также рассматриваем эту инициативу как преднамеренную и неприемлемую попытку необоснованного вмешательства в текущий избирательный процесс в Азербайджане и яркий пример коварных действий по подрыву функционирования демократических институтов в нашей стране. Предлагаемый отказ ратифицировать полномочия нашей делегации станет серьезным ударом по авторитету и беспристрастности Совета Европы в целом, и ответственность за его серьезные и необратимые последствия будет полностью возложена на его инициаторов".

"Никто в мире, в том числе и сидящие в этом зале, не могут говорить с Азербайджаном на языке угроз и шантажа. Никогда еще в истории ПАСЕ эта организация не вела себя столь позорным образом", - говорится в документе.

После зачитывания заявления азербайджанская делегация покинула зал заседаний.

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