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Внешняя политика 18.11.2023 20:20

МИД Азербайджана прокомментировал выступление Пашиняна на сессии ПА ОБСЕ

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании ПА ОБСЕ, сообщает МИД Азербайджана.

Он отметил, что для армянских официальных лиц стало традицией предпочитать безосновательные и противоречивые заявления практическим шагам в мирном процессе с Азербайджаном.

"И на этот раз премьер-министр Армении запомнился своими противоречивыми мыслями. Недопустимо, чтобы армянская сторона выдвигала обвинения в адрес Азербайджана вместо того, чтобы представить комментарии по проекту соглашения "об установлении мира и межгосударственных отношений" и начать переговоры относительно договора, которые она откладывает уже более двух месяцев", - говорится в сообщении.

Тот факт, что наряду с тем, что между двумя странами существует соглашение о базовых принципах и демаркации границ, что Армения и Азербайджан не имеют территориальных претензий премьер-министр Армении заявил, что наша страна готовится к войне против Армении, является показателем того, насколько противоречивы в своих заявлениях армянские официальные лица, подчеркнул Гаджизаде.

"Несмотря на выдвинутые Азербайджаном инициативы в направлении 5 основных принципов, демаркации границ, открытия коммуникаций и подписания мирного соглашения, армянская сторона воспрепятствовала этому процессу", - подчеркивается в сообщении.

Гаджизаде отметил, что попытка премьер-министра Армении представить желание представителей "Общины Западного Азербайджана" безопасно и достойно вернуться на родную землю, как "подготовку к агрессии" против Армении, совершенно беспочвенны.

"Мы призываем армянскую сторону, которая продолжает агрессивную клеветническую риторику в адрес нашей страны с использованием различных международных платформ, прекратить делать заявления, наносящие ущерб перспективам мира, и использовать созданные исторические возможности для превращения региона Южного Кавказа в территорию мира и сотрудничества", - говорится в сообщении.

Выражена надежда, что Армения даст адекватный ответ на призывы Азербайджана в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и подписания мирного договора в ближайшем будущем.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИД, ПАСЕ


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