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Макроэкономика 24.01.2024 21:15

Банк Канады ожидаемо сохранил базовую ставку на максимальном за 22 года уровне

Банк Канады в среду сохранил ключевую процентную ставку на уровне 5% годовых, который является максимумом с 2001 года.

Решение регулятора совпало с ожиданиями аналитиков, сообщает Trading Economcis.

ЦБ не меняет ставку уже четвертое заседание подряд.

Совет управляющих отметил, что он по-прежнему обеспокоен инфляционными рисками, особенно возможным усилением базовой инфляции после неожиданного роста цен в декабре. Это требует сохранения ограничительной денежно-кредитной политики.

Центробанк ожидает, что общая инфляция останется неизменной около отметки 3% в первом полугодии 2024 года, а затем снизится до целевого показателя в 2% в 2025 году.

Глава Банка Канады Тифф Маклем сказал, что не исключает возможности дальнейшего повышения ставок в случае, если новые факторы, такие как расширяющийся конфликт на Ближнем Востоке, будут способствовать повышению цен. Однако, по его словам, многочисленные доказательства ослабления экономической активности, потребительских расходов и инвестиций бизнеса сместили фокус дискуссий перед решением о ставке "от того, является ли ДКП достаточно ограничительной, к тому, как долго сохранять текущую ограничительную позицию".

Канадский ЦБ поднимал стоимость заимствований 10 раз с марта 2022 года, в совокупности на 4,75 процентного пункта. В том числе он повышал ставку два заседания подряд - в июне и в июле этого года - каждый раз на 0,25 п.п.

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Тэги: КАНАДА, ЦЕНТРОБАНК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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