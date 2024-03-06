Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8448 RUR   0.0187 GBR   2.1593 TRY   0.0536

Цена на нефть

05.03 $/bbl +/- WTI 78.15 -0.59 Brent 82.04 -0.76
Макроэкономика 06.03.2024 22:00

Банк Канады ожидаемо сохранил базовую ставку на максимуме за 23 года

Банк Канады в среду сохранил ключевую процентную ставку на уровне 5% годовых, который является максимумом с 2001 года.

Решение регулятора совпало с ожиданиями аналитиков, сообщает Trading Economcis.

ЦБ не меняет ставку пятое заседание подряд.

Совет управляющих отметил, что по-прежнему обеспокоен инфляционными рисками. Ограничительная денежно-кредитная политика будет сохраняться до тех пор, пока руководство Банка Канады не увидит устойчивое замедление базовой инфляции.

Центробанк по-прежнему ожидает, что общая инфляция будет оставаться около отметки 3% в первом полугодии 2024 года, а затем перейдет к постепенному снижению.

Глава Банка Канады Тифф Маклем во время пресс-конференции по итогам заседания сказал, что еще слишком рано рассматривать вопрос о снижении ставок, поскольку необходимо больше времени, чтобы обеспечить замедление инфляции до целевого показателя в 2%.

Канадский ЦБ поднимал стоимость заимствований 10 раз с марта 2022 года, в совокупности на 4,75 процентного пункта. В том числе он повышал ставку два заседания подряд - в июне и в июле 2023 года - каждый раз на 0,25 п.п.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАНАДА, ЦЕНТРОБАНК


Похожие новости


Банк Канады ожидаемо сохранил базовую ставку на максимальном за 22 года уровне Банк Канады ожидаемо сохранил базовую ставку на максимуме за 22 года ЦБ Канады сохранил ставку на уровне 4,5% годовых Канадский ЦБ снова повысил ключевую ставку до максимума за 14 лет Экономика Канады растет самыми высокими темпами среди государств G7 - оценки ЦБ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az