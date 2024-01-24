Баку в процессе переговоров о мире поднимал вопрос о Декларации о независимости Армении, в которой упоминается Карабах - Мирзоян

Министр иностранных дел Армении заявил, что Азербайджан считает проблематичным наличие в Конституции республики ссылки на Декларацию о независимости, в которой упоминается Карабах.
"Они поднимали этот вопрос, говорили, что, да, это проблема. Они представили правовые вопросы", - сказал Мирзоян армянской службе радиостанции "Свобода", отвечая на вопрос, заявлял ли когда-либо Баку в процессе мирных переговоров о проблематичности ссылки на Декларацию о независимости.
При этом, Мирзоян заявил, что в проекте соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном Баку не выдвигал требований по вопросу Конституции Армении.
"В проекте соглашения о мире нет положения о Конституции Армении. Да, в общем мирном процессе стороны видят правовые проблемы друг у друга и дают объяснения. Такие обсуждения еще будут. Что касается нашей Конституции, то она, кроме решения внутренних вопросов, имеет более широкое значение и может влиять на региональные отношения и отношения Армении и мира. Но требования или текста по части Конституции в проекте соглашения о мире нет", - отметил глава МИД Армении.
19 января премьер-министр Армении заявил о необходимости принятия новой Конституции. "Республика Армения нуждается в новой Конституции. Не в конституционных изменениях, а новой Конституции. Мы должны иметь Конституцию, которая сделает республику Армения более конкурентоспособной и более жизнеспособной в новых геополитических и региональных условиях", - сказал Пашинян.
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