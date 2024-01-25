IBM увеличила выручку на 4% в IV квартале, лучше прогнозов

Американская International Business Machines (IBM) отчиталась о росте прибыли и выручки по итогам четвертого квартала 2023 года, причем оба показателя оказались лучше прогнозов.
Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $3,3 млрд, или $3,55 в расчете на акцию, по сравнению с $2,9 млрд, или $2,96 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.
Прибыль без учета разовых факторов составила $3,87 на акцию.
Квартальная выручка IBM увеличилась на 4%, до $17,4 млрд.
Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль в четвертом квартале на уровне $3,79 на акцию при выручке в $17,3 млрд.
Выручка IBM в сегменте ПО увеличилась на 3% и достигла $7,5 млрд, в консалтинге - на 6% (до $5 млрд), в сегменте инфраструктуры показатель повысился на 3% и составил $4,6 млрд.
"В прошлом квартале мы нарастили выручку во всех сегментах благодаря спросу на гибридное облако и технологии искусственного интеллекта, - сказал глава компании Арвинд Кришна. - Спрос на ИИ ускоряется, и объем заказов на платформу watsonx и в сфере генеративного ИИ подскочил почти вдвое в четвертом квартале относительно третьего".
По итогам всего 2023 года чистая прибыль IBM составила $7,5 млрд, выручка увеличилась на 2%, до $61,9 млрд.
Компания ожидает, что её выручка в 2024 году увеличится на 4-6% (mid-single-digit growth) без учета изменения валютных курсов, тогда как аналитики прогнозируют рост менее чем на 3%. Компания также ожидает получить свободный денежный поток (FCF) в размере $12 млрд. Аналитик Evercore ISI Амир Дараянани назвал прогноз FCF впечатляющим, поскольку рынок в целом ждал этот показатель на уровне $11 млрд.
Акции IBM после публикации отчетности подскочили на 8,3% на дополнительных торгах в среду. За последние три месяца капитализация компании выросла почти на 21% - до $158,8 млрд.
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