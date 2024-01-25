Беларусь повысила тарифы на транзит нефти из Казахстана в Европу на 38%, для РФ на 10,2%

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси проиндексировало тарифы на транзитную транспортировку нефти через территорию республики.

"На 10,2% проиндексированы тарифы по транзитной транспортировке нефти через территорию республики и для внутреннего потребления", - говорится в сообщении пресс-службы МАРТ со ссылкой на постановление ведомства N2, которое вступает в силу с 1 февраля 2024 года.

"При этом в отношении транзитных направлений тарифы проиндексированы и установлены исходя из принципа равенства их удельных значений", - отмечается в сообщении.

В соответствии с документом, который в четверг опубликован на Национальном правовом интернет-портале, с 1 февраля тариф на услугу по транспортировке нефти по трубопроводу Унеча (Высокое) - Адамова Застава (от границы с РФ до границы с Польшей в направлении Германии) вырастет на 38% - до 629,26 российского рубля за 1 тонну нетто (без НДС) с 455,94 рубля (действует с 1 февраля 2023 года).

Тариф на транспортировку нефти по участку Унеча (Высокое) - Броды (от границы с РФ в направлении Украины, Венгрии, Словакии и Чехии) увеличен на 10,2% - до 215,78 российского рубля за 1 тонну.

Тарифы на транспортировку нефти по магистральным нефтепроводам для белорусских НПЗ ("Нафтан" и Мозырский НПЗ) увеличены на 10,2% (устанавливаются в белорусских рублях).

Ранее сообщалось, что в декабре Беларусь предложила новый вариант индексации тарифов на транспортировку нефти по своей территории в Европу. Газета "Коммерсант" сообщала, что для северной ветки нефтепровода "Дружба", по которой сейчас идет только казахстанская нефть, Минск предлагал повысить тариф на 43%, а для южной, по которой продолжаются поставки из России, - на 14,5%.