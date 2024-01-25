Израиль разрушил около 40% строений в Газе вдоль ее границы для создания буферной зоны безопасности

Израиль, создающий буферную зону для безопасности в секторе Газа вдоль ее границы, снес почти 40% строений в этих районах - 1 тыс. 72 из 2 тыс. 824, сообщает в четверг The Wall Street Journal.

"Согласно исследованиям профессора Еврейского университета в Иерусалиме Ади Бен Нуна, который изучает с начала войны спутниковые снимки, в некоторых районах работы сильно продвинулись. Он сказал, что израильские военные, судя по всему, уничтожили 1 тыс. 72 из 2 тыс. 824 построек в 1 км или меньше от границы. Большинство из строений - жилые", - отмечает издание.

Наибольших результатов военные добились на юге сектора Газа в районе города Хан-Юнис, где больше месяца идут бои: здесь в пределах 1 км от границы демонтировали 704 из 1 тыс. 48 строений - 67%.

По данным газеты, израильские власти соглашались с тем, что формируемая зона может быть временной. Но они не уточняли ни сроки ее существования, ни ее площадь и другие детали. Бывший представитель израильских властей, знакомый с планами, пояснил изданию, что, хотя некоторые секции будут в ширину 1 км, параметры других секций могут отличаться в зависимости от ландшафта и застройки.

Однако аналитики полагают, что буферная зона не предотвратит запуски вооруженными формированиями, которые переживут боевые действия в Газе, ракет и БПЛА по Израилю. В то же время израильские военные будут иметь расчищенный сектор для стрельбы по тем, кто попробует приблизиться к границе.

Этот проект вызвал недовольство властей США, которые настаивали на сохранении территориальной целостности палестинских территорий и опасались его негативного влияния на настроения палестинцев, которые сочтут его доказательством желания Израиля занять анклав. Однако в итоге госсекретарь США Энтони Блинкен дал понять, что Вашингтон может согласиться с существованием зоны на временной основе.

Ранее в январе премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "Израилю нужен контроль в сфере безопасности над всей территорией к западу от реки Иордан". Премьер при этом говорил, что не считает возможным создание палестинского государства после окончания операции в секторе Газа, и эту позицию он объяснил США.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. "Исламский джихад" также участвовал в этой операции. В ответ Израиль начал военную операцию против радикальных палестинских группировок в секторе Газа.