Противники военных Мьянмы заявляют о захвате порта Пауктау в Бенгальском заливе

"Армия Аракана", которая входит в состав антиправительственного вооруженного альянса в Мьянме, объявила о захвате порта Пауктау в Бенгальском заливе на западе страны, сообщают западные СМИ.

Бои между ополченцами и военными в этом районе идут более двух месяцев. В ноябре "Армия Аракана" уже брала под контроль этот город, но военные заставили ее отряды отступить.

При этом две недели назад военные Мьянмы и антиправительственный альянс при посредничестве Китая смогли добиться нового соглашения о прекращении огня. Однако теперь стороны конфликта обвиняют друг друга в его нарушении.

СМИ напоминают, что Пауктау находится в 25 км к востоку от столицы штата Ракхайн Ситуэ: с 2016 года Индия строит в Ситуэ глубоководный порт. Ранее на этой неделе мьянманские власти и индийская деловая делегация провели переговоры о наращивании операций в порту.

Также в штате Ракхайн Китай планирует построить глубоководный порт возле города Кьяукпью, который служил бы ему воротами в Индийский океан, создать особую экономическую зону. Порт стал бы центральным элементом "Экономического коридора Китай-Мьянма" (CMEC) - важного связующего звена инициативы КНР "Один пояс - один путь" в Юго-Восточной Азии. При этом между Кьяукпью и китайской провинцией Юньнань проходят нефте- и газопроводы.

27 октября альянс антиправительственных группировок начал масштабное наступление на северо-востоке Мьянмы в штате Шан, граничащем с КНР. Бои также шли в штате Ракхайн, в штатах Кая и Карен на границе с Таиландом, в центральной области Сикайн. Повстанцы захватили более 200 военных объектов, несколько городов в Шане и Ракхайне.

Мьянма играет важную роль в реализации инициативы КНР "Один пояс - один путь" в Юго-Восточной Азии. В частности, планируется создание крупной железнодорожной ветки между китайской провинцией Юньнань и портом Кьяукпью на юго-западном побережье Мьянмы.