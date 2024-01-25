Банки в Азербайджане в четверг на валютном аукционе приобрели почти $43 млн

Центральный банк Азербайджана на валютном аукционе в четверг организовал продажу банкам $42,8 млн.

На аукционе 23 января банки приобрели $43,9 млн.

"Спрос со стороны банков на аукционе 25 января составил $42,8 млн и был обеспечен полностью. По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 манат/$1", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.

ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов.

Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.

Б.Рустамбеков