В Узбекистане запущен завод по сборке 50 тыс. электромобилей компании BYD в год

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил штаб-квартиру и технологический центр ведущей китайской компании BYD в Шэньчжэне в рамках деловой программы госвизита в КНР, сообщает в четверг пресс-служба узбекского лидера.
"Глава государства вместе с президентом компании Ван Чуаньфу приняли участие в торжественной церемонии запуска проекта по сборке гибридных и электрических автомобилей в Джизакской области (запад Узбекистана - ИФ) мощностью 50 тысяч единиц в год", - говорится в сообщении.
Мирзиёев и Ван Чуаньфу участвовали в церемонии в режиме онлайн.
По данным пресс-службы, узбекский президент заявил о необходимости в ближайшей перспективе расширить модельный ряд с учетом спроса на рынке и увеличить мощности производства до 300 тыс. в год. Поддержаны также планы компании по налаживанию сборки электробусов BYD в Узбекистане с локализацией запасных частей и созданием инженерно-сервисных центров.
В ходе посещения Мирзиёеву передан в дар автомобиль Yangwang U8 в знак поставки в Узбекистан 10-тысячного автомобиля компании, добавили в пресс-службе.
Президент Узбекистана 23-25 января совершает государственный визит в КНР.
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