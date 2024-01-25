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Транспорт и связь 25.01.2024 20:50

В Узбекистане запущен завод по сборке 50 тыс. электромобилей компании BYD в год

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил штаб-квартиру и технологический центр ведущей китайской компании BYD в Шэньчжэне в рамках деловой программы госвизита в КНР, сообщает в четверг пресс-служба узбекского лидера.

"Глава государства вместе с президентом компании Ван Чуаньфу приняли участие в торжественной церемонии запуска проекта по сборке гибридных и электрических автомобилей в Джизакской области (запад Узбекистана - ИФ) мощностью 50 тысяч единиц в год", - говорится в сообщении.

Мирзиёев и Ван Чуаньфу участвовали в церемонии в режиме онлайн.

По данным пресс-службы, узбекский президент заявил о необходимости в ближайшей перспективе расширить модельный ряд с учетом спроса на рынке и увеличить мощности производства до 300 тыс. в год. Поддержаны также планы компании по налаживанию сборки электробусов BYD в Узбекистане с локализацией запасных частей и созданием инженерно-сервисных центров.

В ходе посещения Мирзиёеву передан в дар автомобиль Yangwang U8 в знак поставки в Узбекистан 10-тысячного автомобиля компании, добавили в пресс-службе.

Президент Узбекистана 23-25 января совершает государственный визит в КНР.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, КИТАЙ, АВТОЗАВОД, ЗАПУСК


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