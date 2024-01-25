Действия делегации Армении в ПАСЕ наглядно показали, что Ереван не хочет мира с Азербайджаном - диписточник

Действия армянской делегации вчера в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) доказывают, что Ереван не заинтересован в мирном процессе и нормализации отношений с Азербайджаном, заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» информированный дипломатический источник
«24 января делегация во главе с вице-спикером парламента Армении Рубеном Рубиняном изо всех сил старалась не допустить утверждения полномочий азербайджанской делегации в ПАСЕ. Это тот самый Рубинян, который является одним из ключевых лиц в процессе нормализации отношений между Арменией и Турцией», - сказал собеседник агентства.
По словам источника, Рубинян, который всегда говорит о мире и диалоге, своими лживыми и коварными действиями накануне доказал, что его призывы к миру и диалогу в регионе не имеют под собой никакой основы.
«Очередные враждебные шаги Армении против нашей страны в ПАСЕ еще раз показали, что Армения не заинтересована в мире и диалоге с Азербайджаном», - считает источник.
Как сообщалось ранее, делегация Азербайджана 24 января объявила, что прекращает взаимодействие и присутствие в ПАСЕ из-за предвзятой антиазербайджанской позиции организации.
"Перед лицом сложившейся в ПАСЕ невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии делегация Азербайджана принимает решение прекратить свое взаимодействие и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления", - говорилось в заявлении делегации Азербайджана в ПАСЕ.
«За девятнадцать лет, с 2001 по 2020 год, ПАСЕ так и не смогла призвать государство-агрессора Армению к ответу за ее действия, противоречащие основным ценностям и принципам Совета Европы. В частности, это касается вопиющего пренебрежения правами человека азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, подвергшихся этнической чистке", - подчеркивалось в заявлении.
"В течение почти двадцати лет, когда азербайджанская делегация поднимала вопрос о тяжелых последствиях армянской оккупации, нам говорили, что ПАСЕ не является подходящим форматом для обсуждения вопросов, связанных с конфликтами. Но теперь та же ПАСЕ и те же депутаты говорят прямо противоположное и не упускают ни одной возможности напасть на Азербайджан. Избирательное толкование международного права и различное отношение к вопросам, касающимся территориальной целостности и суверенитета государств, демонстрируют циничную и лицемерную природу авторов этого позорного предложения", - полагают авторы документа.
«Политическая коррупция, дискриминация, этническая и религиозная ненависть, двойные стандарты, высокомерие, шовинизм стали преобладающей практикой в ПАСЕ. Мы рассматриваем инициативу по оспариванию полномочий делегации Азербайджана в ПАСЕ как часть этой порочной кампании. Мы также рассматриваем эту инициативу как преднамеренную и неприемлемую попытку необоснованного вмешательства в текущий избирательный процесс в Азербайджане и яркий пример коварных действий по подрыву функционирования демократических институтов в нашей стране. Предлагаемый отказ ратифицировать полномочия нашей делегации станет серьезным ударом по авторитету и беспристрастности Совета Европы в целом, и ответственность за его серьезные и необратимые последствия будет полностью возложена на его инициаторов".
"Никто в мире, в том числе и сидящие в этом зале, не могут говорить с Азербайджаном на языке угроз и шантажа. Никогда еще в истории ПАСЕ эта организация не вела себя столь позорным образом", - говорится в документе.
Х.Насирзаде
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