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Бизнес и законодательство 26.01.2024 22:05

Intel в IV квартале вернулся к прибыли, но дал слабый прогноз

Intel Corp., один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, в четвертом квартале вернулся на прибыльный уровень, однако прогноз на текущий период разочаровал инвесторов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $2,669 млрд, или 63 цента в расчете на акцию, по сравнению с убытком в $664 млн, или 16 центов на акцию, полученным за аналогичный период предыдущего года. Прибыль без учета разовых факторов выросла до 54 центов с 15 центов на акцию.

Выручка поднялась на 10% - до $15,4 млрд против $14 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне 45 центов на акцию при выручке в $15,2 млрд.

Доходы подразделения Client Computing Group (CCG, включает в том числе производство процессоров для персональных компьютеров), крупнейшего для компании, в прошедшем квартале повысились на 33% - до $8,8 млрд.

В то же время подразделение Data Center and AI (DCAI), ориентированное на решения для дата-центров и искусственного интеллекта, сократило выручку на 10% - до $4 млрд. Доход Intel в сегменте сетевых и периферийных решений упал на 24% и составил $1,5 млрд.

Согласно прогнозу компании, в первом квартале текущего года ее скорректированный убыток составит около 13 центов на акцию при выручке в диапазоне $12,2-13,2 млрд. Аналитики в среднем ожидают 34 цента на акцию и $14,3 млрд соответственно.

Котировки акций Intel на дополнительных торгах в четверг упали на 10,9% после публикации отчетности. Это наихудшее снижение с конца октября 2021 года.

Рыночная стоимость компании за последние три месяца выросла на 52% (до $207 млрд), в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 16%.

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Тэги: США, INTEL, ОТЧЕТНОСТЬ, КВАРТАЛ


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