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Бизнес и законодательство 02.02.2024 22:24

Intel откладывает запуск завода по выпуску чипов в Огайо минимум на год

Американская Intel Corp., один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, минимум на год откладывает запуск завода по производству чипов в Огайо стоимостью $20 млрд, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В компании подтвердили эту информацию, заявив, что цель по введению предприятия в эксплуатацию в 2025 году не будет достигнута. При этом в Intel не обозначили точные сроки начала производства.

По данным WSJ, строительство завершится не раньше, чем в конце 2026 года, а выпуск чипов будет запущен после установки оборудования. В качестве причин задержки называются проблемы на полупроводниковом рынке, а также задержки с выделением денежных субсидий со стороны правительства.

В заявлении Intel говорится, что сроки строительства предприятий по производству полупроводников обычно составляют от трех до пяти лет после закладки фундамента. Возведение завода в Огайо началась в 2022 году. Ожидается, что там будут работать около 3 тыс. человек.

Котировки акций Intel на дополнительных торгах в четверг снизились на 0,7% после публикации WSJ. Рыночная стоимость компании за последние три месяца увеличилась почти на 14% (до $182 млрд), что практически совпадает с подъемом фондового индекса Nasdaq Composite.

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Тэги: США, INTEL, ЗАВОД, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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