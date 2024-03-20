Intel получит $8,5 млрд от властей США на постройку заводов для выпуска чипов

Американская Intel Corp. получит правительственный грант в размере до $8,5 млрд для помощи в финансировании строительства заводов по производству чипов в четырех штатах, сообщило министерство торговли США.

Денежные средства пойдут на постройку предприятий в Аризоне, Нью-Мексико, Огайо и Орегоне.

По данным департамента Минторга, курирующего гранты, общий объем инвестиций Intel в американские проекты в ближайшие пять лет превысит $100 млрд.

Грант является крупнейшим по объему из тех, что выделялись властями в рамках закона Chips Act, предусматривающего поддержку производства полупроводниковых компонентов внутри страны на сумму $53 млрд, отмечает The Wall Street Journal.

В последние десятилетия большая часть мирового производства чипов переместилась в Азию, в результате чего в 2020 году на США приходилось всего около 12% глобального рынка. Chips Act нацелен на возрождение выпуска полупроводников внутри страны и является частью эксперимента президента страны Джо Байдена в сфере промышленной политики, в рамках которого средства налогоплательщиков используются для поддержки некоторых компаний, которые администрация считает важными для национальной безопасности. Ожидается, что если инвестиции в производство чипов оправдаются, это послужит образцом для стимулирования других секторов промышленности.

"Мы не можем выступать просто разработчиками чипов, мы должны производить их в Америке, - сказала министр торговли Джина Раймондо в разговоре с журналистами. - Это проблема экономической безопасности. Это проблема национальной безопасности. И мы собираемся это изменить".

Она заявила, что инвестиции Intel позволят США производить 20% инновационных чипов в мире к концу текущего десятилетия.

Чипмейкер GlobalFoundries в прошлом месяце получил правительственный грант в размере $1,5 млрд. Другие крупные производители, в том числе Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Samsung Electronics и Micron Technology, подали заявки на помощь в финансировании проектов стоимостью в десятки миллиардов долларов каждый, и ожидается, что решения по ним будут объявлены в ближайшее время.