Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8427 RUR   0.0191 GBR   2.1595 TRY   0.0561

Цена на нефть

25.01 $/bbl +/- WTI 77.36 +2.27 Brent 82.43 +2.39

ТЭК 26.01.2024 12:30

Турция заинтересована в поставках туркменского газа для создаваемого хаба

Турция работает с Россией над проектом создания газового хаба, но хочет диверсифицировать поставки за счет туркменского газа, сообщает News Central Asia со ссылкой на посла Турции в Туркменистане Ахмета Демирока.

"Турция стремится стать газовым хабом, наша работа в этом плане с Россией продолжается, конечно, мы не хотим ограничивать себя только российским газом, мы хотим диверсифицировать поставки", - сказал турецкий дипломат.

При этом посол выразил надежду на то, что в ближайшее время начнутся работы по транспортировке туркменского природного газа и электроэнергии на западные рынки.

По словам посла, "пандемия, которую мы пережили в недавнем прошлом, и геополитические события в регионе еще раз продемонстрировали важность энергетической безопасности и диверсификации ресурсов для всего мира, в особенности Европы".

В настоящее время Турция транспортирует каспийский газ в Европу по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP), напомнил посол.

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявлял на Туркмено-турецком бизнес-форуме, проходившем в Ашхабаде в декабре 2023 года, что Турция готова вместе с Туркменистаном разрабатывать новые проекты по доставке на мировые рынки туркменской электроэнергии и природного газа.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой прокладки дополнительных ниток газопровода из РФ в Турцию по дну Черного моря, а также создания на границе ЕС газового хаба, который мог бы стать альтернативой другим центрам определения цены газа в Европе.

Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар в конце прошлого года отмечал, что создание электронной площадки для торгов газом в Турции может завершится в 2024 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРКМЕНИЯ, ТУРЦИЯ, ГАЗ, ХАБ


Похожие новости


Ашхабад и Анкара обсуждают поставки туркменского газа в Турцию через Иран Эрдоган и Бердымухамедов обсудили поставки туркменского газа в Турцию через Каспий

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az