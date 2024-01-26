Турция заинтересована в поставках туркменского газа для создаваемого хаба

Турция работает с Россией над проектом создания газового хаба, но хочет диверсифицировать поставки за счет туркменского газа, сообщает News Central Asia со ссылкой на посла Турции в Туркменистане Ахмета Демирока.

"Турция стремится стать газовым хабом, наша работа в этом плане с Россией продолжается, конечно, мы не хотим ограничивать себя только российским газом, мы хотим диверсифицировать поставки", - сказал турецкий дипломат.

При этом посол выразил надежду на то, что в ближайшее время начнутся работы по транспортировке туркменского природного газа и электроэнергии на западные рынки.

По словам посла, "пандемия, которую мы пережили в недавнем прошлом, и геополитические события в регионе еще раз продемонстрировали важность энергетической безопасности и диверсификации ресурсов для всего мира, в особенности Европы".

В настоящее время Турция транспортирует каспийский газ в Европу по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP), напомнил посол.

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявлял на Туркмено-турецком бизнес-форуме, проходившем в Ашхабаде в декабре 2023 года, что Турция готова вместе с Туркменистаном разрабатывать новые проекты по доставке на мировые рынки туркменской электроэнергии и природного газа.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой прокладки дополнительных ниток газопровода из РФ в Турцию по дну Черного моря, а также создания на границе ЕС газового хаба, который мог бы стать альтернативой другим центрам определения цены газа в Европе.

Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар в конце прошлого года отмечал, что создание электронной площадки для торгов газом в Турции может завершится в 2024 году.