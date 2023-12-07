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ТЭК 07.12.2023 14:53

Ашхабад и Анкара обсуждают поставки туркменского газа в Турцию через Иран

Возможности поставок туркменского природного газа на турецкий рынок через Иран обсуждены в ходе очередного заседания межправительственной туркмено-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоялось 6 декабря в Ашхабаде, сообщается на сайте МИД Туркменистана.

В рамках заседания был рассмотрен широкий спектр вопросов, связанных с развитием сотрудничества между Ашхабадом и Анкарой в энергетической сфере. "В частности, стороны обсудили возможности поставок туркменского природного газа на турецкий рынок. В этом контексте была подчёркнута актуальность проекта поставок газа из Туркменистана в Турцию через территорию Ирана", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

"Отмечая перспективность вышеупомянутого проекта, стороны условились в ближайшее время приступить к переговорам на уровне руководителей профильных ведомств и компаний", - отмечается в сообщении.

На заседании делегацию Туркменистана возглавил вице-премьер Батыр Атдаев, турецкую делегацию - вице-президент Турции Джевдет Йылмаз. Члены комиссии наметили ряд шагов по диверсификации взаимодействия во всех перспективных направлениях. По итогам заседания комиссии подписан итоговый протокол, добавляет туркменский МИД.

Как сообщалось ранее, вопросы поставок туркменского газа в Турцию обсуждались недавно в ходе встречи президентов двух стран Сердара Бердымухамедова и Реджепа Эрдогана в Анкаре. Тогда речь шла о транспортировке газа в Турцию через Каспийское море. В этом контексте упоминалась важность сотрудничества Ашхабада и Анкары с Азербайджаном, имеющим выход к Каспийскому морю и общую границу с Ираном.

Туркменистан и Иран на заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, прошедшем 18 ноября, подтвердили готовность развивать партнерство в газовой сфере. Ашхабад заинтересован в увеличении объемов экспорта природного газа в соседнюю страну за счет полного использования мощности газопровода Korpeje-Gurtguyy (Корпедже-Курткуи).

В настоящее время Туркменистан осуществляет своповые поставки газа через Иран в Азербайджан.

В августе 2023 года генеральный директор Национальной иранской газовой компании (NIGC) Маджид Чегени, говоря о газовом своп-соглашении с Туркменистаном, заявил, что объем газа, который Иран получает из этой страны, вырос с 4,5 млн до 8 млн кубометров в сутки. Тогда же он сообщил, что в августе была осуществлена пробная поставка 10 млн кубометров туркменского газа в сутки. В августе посол Ирана в Туркмении Голам Аббас Халес сообщил СМИ, что есть потенциал для увеличения своповых поставок из Туркменистана до 20 млн кубометров в сутки.

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Тэги: ТУРКМЕНИЯ, ТУРЦИЯ, ГАЗ, ПЕРЕГОВОРЫ


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