Британское управление морских торговых операций сообщило о попытке атаки на судно у Йемена

В сторону судна, шедшего недалеко от побережья Йемена в Красном море, в пятницу произвели пуск ракет, сообщает Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO).

"UKMTO получило данные об инциденте, произошедшем примерно в 111 км от Ходейды. Был слышен взрыв, замечены ракеты. Следующий взрыв зафиксировали приблизительно в 1 км от судна, он произошел на море", - говорится в сообщении управления.

Сухогруз и его экипаж не пострадали.

При этом не уточняется, какой стране принадлежит судно, и под каким флагом оно шло.

Йеменские мятежники-хуситы периодически обстреливают суда и военные корабли в Красном море. Таким образом они выражают поддержку палестинским группировкам, ведущим бои против Израиля в секторе Газа. Хуситы не признают израильское государство и считают его территорию частью Палестины.

США и Британия в январе нанесли несколько серий ударов по объектам хуситов.