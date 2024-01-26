Британское управление морских торговых операций сообщило о попытке атаки на судно у Йемена

В сторону судна, шедшего недалеко от побережья Йемена в Красном море, в пятницу произвели пуск ракет, сообщает Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO).
"UKMTO получило данные об инциденте, произошедшем примерно в 111 км от Ходейды. Был слышен взрыв, замечены ракеты. Следующий взрыв зафиксировали приблизительно в 1 км от судна, он произошел на море", - говорится в сообщении управления.
Сухогруз и его экипаж не пострадали.
При этом не уточняется, какой стране принадлежит судно, и под каким флагом оно шло.
Йеменские мятежники-хуситы периодически обстреливают суда и военные корабли в Красном море. Таким образом они выражают поддержку палестинским группировкам, ведущим бои против Израиля в секторе Газа. Хуситы не признают израильское государство и считают его территорию частью Палестины.
США и Британия в январе нанесли несколько серий ударов по объектам хуситов.
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