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Дальнее зарубежье 26.01.2024 23:30

Генсек ООН призывает как можно быстрее разобраться с обвинениями в адрес БАПОР

Генсек ООН Антониу Гутерриш шокирован сообщениями о возможном участии сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в атаке ХАМАС 7 октября 2023 года и призывает как можно быстрее с этим разобраться, сообщил в пятницу его представитель Стефан Дюжаррик.

"Генсек в ужасе от этих новостей и попросил главу БАПОР Филиппа Лаззарини быстро расследовать это дело и обеспечить, чтобы любые сотрудники БАПОР, которые принимали участие или подстрекали к тому, что случилось 7 октября... были немедленно уволены и переданы для возможного уголовного преследования", - говорится в заявлении Дюжаррика.

Отмечается, что БАПОР проведет независимую экспертную оценку, о которой Лаззарини объявил еще 17 января.

В БАПОР ранее заявили, что начали расследование в отношении нескольких сотрудников после того, как израильская сторона обвинила их в причастности к атаке 7 октября прошлого года. В связи с этими обвинениями Госдепартамент США объявил о временной приостановке дополнительного финансирования для БАПОР.

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Тэги: БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ООН, БАПОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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