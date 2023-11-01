Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7961 RUR   0.0182 GBR   2.0629 TRY   0.06

Цена на нефть

31.10 $/bbl +/- WTI 81.02 -1.29 Brent 85.02 -1.33

Дальнее зарубежье 01.11.2023 23:00

Генсека ООН потрясли удары Израиля по лагерю беженцев в Газе

Генсек ООН Антониу Гутерриш шокирован ударами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа, заявил в среду представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генсек потрясен эскалацией насилия в Газе, в том числе убийством палестинцев, женщин и детей, а также израильскими ударами по жилым зонам плотно заселенного лагеря беженцев Джабалия вчера и сегодня. Он крайне решительно осуждает убийства мирных жителей", - сказал Дюжаррик на брифинге.

Он добавил, что Гутерриш призывает стороны конфликта на Ближнем Востоке прекратить насилие и освободить всех заложников в Газе.

"Генсек вновь заявил, что все стороны должны придерживаться международного гуманитарного права, включая принципы избирательности, соразмерности и осторожности", - добавил представитель генсека ООН.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ООН, РЕАКЦИЯ


Похожие новости


ОАЭ и ряд стран выступили с инициативой созыва СБ ООН в связи с ситуацией в секторе Газа

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az