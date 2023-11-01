Генсека ООН потрясли удары Израиля по лагерю беженцев в Газе

Генсек ООН Антониу Гутерриш шокирован ударами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа, заявил в среду представитель генсека Стефан Дюжаррик.
"Генсек потрясен эскалацией насилия в Газе, в том числе убийством палестинцев, женщин и детей, а также израильскими ударами по жилым зонам плотно заселенного лагеря беженцев Джабалия вчера и сегодня. Он крайне решительно осуждает убийства мирных жителей", - сказал Дюжаррик на брифинге.
Он добавил, что Гутерриш призывает стороны конфликта на Ближнем Востоке прекратить насилие и освободить всех заложников в Газе.
"Генсек вновь заявил, что все стороны должны придерживаться международного гуманитарного права, включая принципы избирательности, соразмерности и осторожности", - добавил представитель генсека ООН.
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