В ООН назвали апокалипсисом гуманитарную ситуацию в секторе Газа

Гуманитарная ситуация в секторе Газа стала невероятно сложной, заявил в среду верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.
"Мои коллеги, работающие в гуманитарной сфере, описали ситуацию, как апокалиптическую", - сказал Тюрка на пресс-конференции в Женеве, его слова приводят европейские СМИ.
Тюрк призвал вовлеченные стороны в срочном порядке принять меры для деэскалации ситуации.
По его словам, он запрашивал разрешение посетить Израиль, сектор Газа и Западный берег реки Иордан, но не получил его.
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