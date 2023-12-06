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Дальнее зарубежье 06.12.2023 18:45

В ООН назвали апокалипсисом гуманитарную ситуацию в секторе Газа

Гуманитарная ситуация в секторе Газа стала невероятно сложной, заявил в среду верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

"Мои коллеги, работающие в гуманитарной сфере, описали ситуацию, как апокалиптическую", - сказал Тюрка на пресс-конференции в Женеве, его слова приводят европейские СМИ.

Тюрк призвал вовлеченные стороны в срочном порядке принять меры для деэскалации ситуации.

По его словам, он запрашивал разрешение посетить Израиль, сектор Газа и Западный берег реки Иордан, но не получил его.

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Тэги: ООН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, СИТУАЦИЯ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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