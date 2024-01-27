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ТЭК 27.01.2024 20:44

Роснефть в 2023 году поставила рекорд, добыв 106 млрд куб. м газа

"Роснефть" в 2023 году добыла 106 млрд куб. метров газа.

"Мы достигли максимально исторического рекорда, что 106 млрд кубометров газа мы добыли, и доля рынка наша составила 14%", - сообщил первый вице-президент "Роснефти" Сергей Менжинский на Дне энергетики в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

"Также мы пытаемся внедрить технологии, которые позволят нам выделить из добываемой пластовой жидкости такие металлы, как литий и редкоземельные металлы", - добавил он.

Кроме того, топ-менеджер сообщил, что налоговые выплаты "Роснефти" в 2023 году превысили 4 трлн руб.

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Тэги: РОССИЯ, РОСНЕФТЬ, ГАЗ, ДОБЫЧА


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