Роснефть в 2023 году поставила рекорд, добыв 106 млрд куб. м газа

"Роснефть" в 2023 году добыла 106 млрд куб. метров газа.
"Мы достигли максимально исторического рекорда, что 106 млрд кубометров газа мы добыли, и доля рынка наша составила 14%", - сообщил первый вице-президент "Роснефти" Сергей Менжинский на Дне энергетики в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.
"Также мы пытаемся внедрить технологии, которые позволят нам выделить из добываемой пластовой жидкости такие металлы, как литий и редкоземельные металлы", - добавил он.
Кроме того, топ-менеджер сообщил, что налоговые выплаты "Роснефти" в 2023 году превысили 4 трлн руб.
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