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ТЭК 01.04.2024 18:09

СД Роснефти одобрил возобновление программы buyback, ее продление до конца 2026г, обозначил лимит в $1,13 млрд

Совет директоров НК "Роснефть" принял решение о возобновлении программы приобретения на открытом рынке акций компании (buyback) и продлении сроков ее реализации до 31 декабря 2026 года, сообщил эмитент.

Максимальный объем выкупа не превысит 102,6 млрд руб. ($1,13 млрд), что соответствует объему средств, не израсходованному в рамках предыдущих этапов программы, уточняется в сообщении.

Количество приобретаемых на открытом рынке акций будет зависеть от рыночной конъюнктуры в период действия программы, поясняет НК. "Наличие подобного инструмента обеспечит поддержку ценных бумаг в случае высокой волатильности на рынке и создаст привлекательные возможности для повышения акционерной стоимости компании", - рассчитывает "Роснефть".

"Период активной реализации программы пришелся на первое полугодие 2020 г., когда на фоне введения ограничений, вызванных распространением COVID-19, произошел обвал цен на нефть с последующим падением котировок нефтяных компаний", - указывает эмитент.

"Продление программы выкупа собственных ценных бумаг отражает уверенность совета директоров в фундаментальных показателях и перспективах развития компании. Решение в отношении приобретенных бумаг будет принято советом директоров по итогам завершения программы", - отмечается в сообщении.

Первая программа обратного выкупа "Роснефти" была одобрена в августе 2018 года. В соответствии с ней могли быть приобретены обыкновенные акции компании максимум на $2 млрд. Срок окончания программы был запланирован на 31 декабря 2020 года включительно, но совет директоров одобрил ее продление до 31 декабря 2021 года.

Предполагалось, что максимальный объем выкупа составит не более 340 млн штук, или 3,2% от уставного капитала. Программа была нацелена на обеспечение высокой доходности для акционеров в случае существенной рыночной волатильности.

В марте 2022 года совет директоров "Роснефти" принял решение о возобновлении программы приобретения на открытом рынке акций компании, а также глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на такие акции, и продлении сроков ее реализации до 31 декабря 2023 года. Объемы и другие параметры программы при этом остались без изменений.

По данным на середину марта 2022 года, общий пакет приобретенных акций, в том числе в форме депозитарных расписок, на Московской и Лондонской фондовых биржах достиг 80 млн 988 тыс. 983 штук, что составляет 0,764% от уставного капитала НК и 23,82% от объема программы buyback. Компания направила на выкуп чуть более $371,25 млн. В октябре 2022 года "Роснефть" объявила о намерении отменить листинг глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже (LSE).

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Тэги: РОССИЯ, РОСНЕФТЬ, BUYBACK, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ


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