Баку не собирается обсуждать с Амстердамом процесс армяно-азербайджанской нормализации - МИД Азербайджана

Официальный Баку считает неприемлемым антиазербайджанские заявления министра иностранных дел Нидерландов Ханке Брейнса Слота, расценивает их как наглядный пример предвзятого отношения к постконфликтным реалиям на Южном Кавказе.

"Это не первый раз, когда официальные лица европейских стран высказывают такие безответственные мнения. Эти заявления, наряду с попытками вмешательства во внутренние дела Азербайджана, являются примером предвзятого отношения к постконфликтным реалиям в нашем регионе", - говорится в заявлении пресс-секретаря Министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде, который комментирует высказывания Слота в нидерландском парламенте.





Спикер министерства отметил, что такие заявления, а также угрозы касательно введения санкций в отношении Азербайджана "являются ударом по двусторонним отношениям и связям между Азербайджаном и Евросоюзом".





Гаджизаде также призвал Нидерланды не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана.





Спикер МИД добавил, что Баку выступил инициатором переноса визита главы МИД Нидерландов в Азербайджан. "Азербайджанская сторона сообщила противоположной стороне, что в ходе визита Слота готова обсуждать с ним только двусторонние отношения, а не процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией или внутренние вопросы Азербайджана", - подчеркнул пресс-секретарь ведомства.





Он также призвал официальный Амстердам положить конец таким заявлениям, которые препятствуют будущему развитию и прогрессу Южного Кавказа на основе уважения норм и принципов международного права.





Х.Насирзаде