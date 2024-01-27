Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8427 RUR   0.0191 GBR   2.1595 TRY   0.0561

Цена на нефть

26.01 $/bbl +/- WTI 78.01 +0.65 Brent 83.55 +1.12

Внешняя политика 27.01.2024 17:08

Баку не собирается обсуждать с Амстердамом процесс армяно-азербайджанской нормализации - МИД Азербайджана

Официальный Баку считает неприемлемым антиазербайджанские заявления министра иностранных дел Нидерландов Ханке Брейнса Слота, расценивает их как наглядный пример предвзятого отношения к постконфликтным реалиям на Южном Кавказе.

"Это не первый раз, когда официальные лица европейских стран высказывают такие безответственные мнения. Эти заявления, наряду с попытками вмешательства во внутренние дела Азербайджана, являются примером предвзятого отношения к постконфликтным реалиям в нашем регионе", - говорится в заявлении пресс-секретаря Министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде, который комментирует высказывания Слота в нидерландском парламенте.


Спикер министерства отметил, что такие заявления, а также угрозы касательно введения санкций в отношении Азербайджана "являются ударом по двусторонним отношениям и связям между Азербайджаном и Евросоюзом".


Гаджизаде также призвал Нидерланды не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана.


Спикер МИД добавил, что Баку выступил инициатором переноса визита главы МИД Нидерландов в Азербайджан. "Азербайджанская сторона сообщила противоположной стороне, что в ходе визита Слота готова обсуждать с ним только двусторонние отношения, а не процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией или внутренние вопросы Азербайджана", - подчеркнул пресс-секретарь ведомства.


Он также призвал официальный Амстердам положить конец таким заявлениям, которые препятствуют будущему развитию и прогрессу Южного Кавказа на основе уважения норм и принципов международного права.


Х.Насирзаде


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИД, НИДЕРЛАНДЫ, ЗАЯВЛЕНИЕ


Похожие новости


В Баку раскритиковали власти Нидерландов за заявление о ситуации на Южном Кавказе Азербайджан и Нидерланды договорились о проведении в Баку очередного раунда политических консультаций Глава МИД Азербайджана рассказал коллеге из Нидерландов о реальном положении дел на Лачинской дороге МИД Азербайджана призвал Нидерланды отказаться от односторонней проармянской позиции Посол Нидерландов вызвана в МИД Азербайджана, ей выражено недовольство Баку Баку и Амстердам в рамках межмидовских консультаций обсудили двустороннюю повестку и региональные процессы МИД Азербайджана призвал парламент Нидерландов отказаться от нагнетания вражды в регионе Азербайджан и Нидерланды ведут переговоры об открытии прямого авиасообщения между Баку и Амстердамом - Мамедъяров Баку и Амстердам обсудили расширение сотрудничества в ненефтяной сфере – МИД Азербайджана Глава МИД Нидерландов заявил, что обсудил с Лавровым сирийский кризис, доволен встречей в Москве

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az