Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8427 RUR   0.0191 GBR   2.1595 TRY   0.0561

Цена на нефть

26.01 $/bbl +/- WTI 78.01 +0.65 Brent 83.55 +1.12

Дальнее зарубежье 28.01.2024 19:45

Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о немедленном выходе из ECOWAS

Три африканские страны с правящими военными режимами - Буркина-Фасо, Мали и Нигер - объявили в воскресенье о решении покинуть Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS).

В совместном коммюнике трех государств, опубликованном на сайте канцелярии президента Нигера, говорится, что их руководители - капитан Ибраим Траоре (Буркина-Фасо), полковник Ассими Гоита и бригадный генерал Абдурахман Тчиани (Нигер) - принимают суверенное решение немедленно выйти из региональной западноафриканской организации.

Как говорится в документе, после 49 лет существования ЭКОВАС народы Буркина-Фасо, Мали и Нигера с сожалением, горечью и разочарованием констатируют, что организация отошла от идеалов, на которых ее создали основатели в 1975 году: братства, солидарности, взаимопомощи, мира и развития.

"Помимо этого, ЭКОВАС под влиянием иностранных держав, предав свои основополагающие принципы, стало угрозой для собственных государств-членов и населения, благополучие которого оно призвано обеспечивать", - говорится в заявлении.

Военное руководство трех стран обвинило ЭКОВАС в том, что сообщество не только не помогло им в борьбе против терроризма, но когда эти страны решили взять свою судьбу в собственные руки, ввело против них незаконные, несправедливые и безответственные санкции.

После военных переворотов в трех африканских странах, что подвергли критике в ЭКОВАС, ЕС и ряде западных стран, их отношения с ЭКОВАС и Францией резко обострились. С Францией были разорваны соглашения об оборонном сотрудничестве, от ее военных контингентов потребовали покинуть эти страны. ЭКОВАС пригрозил совместной военной операцией государств региона в Нигере для восстановления конституционного порядка, однако она не была приведена в действие.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АФРИКА, ЭКОВАС, СТРАНЫ, ВЫХОД


Похожие новости


Силы ЭКОВАС готовы к интервенции в Нигер, день возможной операции определен

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az