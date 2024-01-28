Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о немедленном выходе из ECOWAS

Три африканские страны с правящими военными режимами - Буркина-Фасо, Мали и Нигер - объявили в воскресенье о решении покинуть Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS).
В совместном коммюнике трех государств, опубликованном на сайте канцелярии президента Нигера, говорится, что их руководители - капитан Ибраим Траоре (Буркина-Фасо), полковник Ассими Гоита и бригадный генерал Абдурахман Тчиани (Нигер) - принимают суверенное решение немедленно выйти из региональной западноафриканской организации.
Как говорится в документе, после 49 лет существования ЭКОВАС народы Буркина-Фасо, Мали и Нигера с сожалением, горечью и разочарованием констатируют, что организация отошла от идеалов, на которых ее создали основатели в 1975 году: братства, солидарности, взаимопомощи, мира и развития.
"Помимо этого, ЭКОВАС под влиянием иностранных держав, предав свои основополагающие принципы, стало угрозой для собственных государств-членов и населения, благополучие которого оно призвано обеспечивать", - говорится в заявлении.
Военное руководство трех стран обвинило ЭКОВАС в том, что сообщество не только не помогло им в борьбе против терроризма, но когда эти страны решили взять свою судьбу в собственные руки, ввело против них незаконные, несправедливые и безответственные санкции.
После военных переворотов в трех африканских странах, что подвергли критике в ЭКОВАС, ЕС и ряде западных стран, их отношения с ЭКОВАС и Францией резко обострились. С Францией были разорваны соглашения об оборонном сотрудничестве, от ее военных контингентов потребовали покинуть эти страны. ЭКОВАС пригрозил совместной военной операцией государств региона в Нигере для восстановления конституционного порядка, однако она не была приведена в действие.
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