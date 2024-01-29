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Регион 29.01.2024 09:28

Иранское постпредство при ООН отвергло обвинения США в причастности Ирана к атаке на американскую базу в Иордании - СМИ

Постоянное представительство Ирана при ООН распространило заявление, в котором подчеркивается, что Тегеран непричастен к атаке на базу США в Иордании, сообщило иранское информагентство ИРНА.

"Представитель Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций в воскресенье вечером заявил агентству ИРНА, что Иран не имеет никакого отношения к нападению на американскую базу", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что заявление было сделано в связи с тем, что "некоторые критики администрации президента США и ястребиные республиканцы пытались связать нападение на базу с Ираном".

Ранее Центральное командование ВС США сообщило об атаке беспилотников на американскую базу на северо-востоке Иордании рядом с границей с Сирией. Трое военных погибли, еще 34 получили ранения.

Президент США Джо Байден в воскресенье заявил, что поддерживаемые Ираном военизированные формирования несут ответственность за эту атаку.

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Тэги: ИРАН, США, УДАР, ПОЗИЦИЯ


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