Иранское постпредство при ООН отвергло обвинения США в причастности Ирана к атаке на американскую базу в Иордании - СМИ

Постоянное представительство Ирана при ООН распространило заявление, в котором подчеркивается, что Тегеран непричастен к атаке на базу США в Иордании, сообщило иранское информагентство ИРНА.
"Представитель Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций в воскресенье вечером заявил агентству ИРНА, что Иран не имеет никакого отношения к нападению на американскую базу", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что заявление было сделано в связи с тем, что "некоторые критики администрации президента США и ястребиные республиканцы пытались связать нападение на базу с Ираном".
Ранее Центральное командование ВС США сообщило об атаке беспилотников на американскую базу на северо-востоке Иордании рядом с границей с Сирией. Трое военных погибли, еще 34 получили ранения.
Президент США Джо Байден в воскресенье заявил, что поддерживаемые Ираном военизированные формирования несут ответственность за эту атаку.
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