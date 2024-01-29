MIDA отбирает подрядчика для строительства сети коммуникаций в ЖК в Джабраиле

ООО "MIDA" при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана отбирает подрядчика для работ по строительству внутренней сети коммуникаций (электричество, вода-канализация и связь) жилого комплекса, который строится на участке площадью 7,87 га в городе Джабраил.
Отбор проводится методом открытого тендера.
Стоимость участия в тендере - 1525 манатов.
Прием тендерных предложений компаний осуществляется до 15:00 29 февраля.Тендерная процедура вскрытия предложений состоится также 29 февраля в 15:00
Контактное лицо: Вугар Алиев; email: vugar.aliyev@mida.gov.az;
Телефон: (+99412) 594-54-01(239).
Х.Насирзаде
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