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Инфраструктура и тендеры 29.01.2024 10:27

MIDA отбирает подрядчика для строительства сети коммуникаций в ЖК в Джабраиле

ООО "MIDA" при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана отбирает подрядчика для работ по строительству внутренней сети коммуникаций (электричество, вода-канализация и связь) жилого комплекса, который строится на участке площадью 7,87 га в городе Джабраил.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия в тендере - 1525 манатов.

Прием тендерных предложений компаний осуществляется до 15:00 29 февраля.Тендерная процедура вскрытия предложений состоится также 29 февраля в 15:00

Контактное лицо: Вугар Алиев; email: vugar.aliyev@mida.gov.az;

Телефон: (+99412) 594-54-01(239).

Х.Насирзаде

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Тэги: MIDA, ДЖАБРАИЛ, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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