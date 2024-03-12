MIDA направит 4,7 млн манатов на создание коммуникаций в ЖК в городе Джабраил

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана направит 4,7 млн манатов на работы по созданию коммуникаций (электроэнергии, воды и канализации, узла связи) на территории ЖК площадью 7,87 га в городе Джабраил (Восточно-Зангезурский экономический район).
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, для этих целей привлечена компания «İNTEGRAS».
Стоимость контракта оценивается в 4 млн 704,654 тыс. манатов.
Как сообщалось ранее, ЖК в Джабраиле будет включать 33 четырех и пятиэтажных жилых здания. В целом, в комплексе будет 718 квартир.
Б.Рустамбеков
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