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Карабах 12.03.2024 14:35

MIDA направит 4,7 млн манатов на создание коммуникаций в ЖК в городе Джабраил

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана направит 4,7 млн манатов на работы по созданию коммуникаций (электроэнергии, воды и канализации, узла связи) на территории ЖК площадью 7,87 га в городе Джабраил (Восточно-Зангезурский экономический район).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, для этих целей привлечена компания «İNTEGRAS».

Стоимость контракта оценивается в 4 млн 704,654 тыс. манатов.

Как сообщалось ранее, ЖК в Джабраиле будет включать 33 четырех и пятиэтажных жилых здания. В целом, в комплексе будет 718 квартир.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: MIDA, ДЖАБРАИЛ, ЖК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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