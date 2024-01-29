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Транспорт и связь 29.01.2024 23:00

ChatGPT, возможно, нарушил законодательство ЕС о защите данных - итальянский регулятор

Итальянский регулятор в области защиты данных (Garante Per La Protezione Dei Dati Personali) подал жалобу на американскую компанию OpenAI в связи с предполагаемым нарушением европейского законодательства, пишет MarketWatch со ссылкой на заявление надзорного органа.

Куда подана жалоба, не уточняется.

По итогам начавшегося в марте прошлого года расследования регулятор пришел к выводу, что разработанный компанией чат-бот ChatGPT, возможно, нарушил законодательство ЕС о защите персональных данных, отмечает MarketWatch.

В 2023 году итальянский надзорный орган временно запретил ChatGPT.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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