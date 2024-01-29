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Транспорт и связь 29.01.2024 21:00

ЕС мобилизует 10 млрд евро инвестиций в Транскаспийский транспортный маршрут

Европейские и международные финансовые институты выделят 10 млрд евро на инвестиции в проект транспортного коридора между Европой и Центральной Азией, объявил заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис на форуме инвесторов, открывшемся в понедельник в Брюсселе.

"Я рад видеть, что международные партнеры, присутствующие сегодня, обязались предоставить инвестиции в размере 10 миллиардов евро для развития устойчивого транспортного сообщения в Центральной Азии, включая новые обязательства Европейской комиссии и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в размере 1,5 миллиардов евро", - сказал он.

В форуме инвесторов проекта Global Gateway ("Глобальные Ворота") участвуют высокопоставленные представителей Еврокомиссии, стран ЕС, Центральной Азии, Кавказа и Турции. В числе участников - государства "Большой семерки", финансовые институты и частные компании.

Международные наблюдатели расценивают Global Gateway как европейскую альтернативу китайскому проекту "Один пояс - один путь". В пресс-релизе Еврокомиссии прямо говорится, что военный конфликт на Украине продиктовал "безотлагательность поиска альтернативных, надежных и эффективных торговых путей между Европой и Азией, которые не будут проходить через Россию".

Участники двухдневного форума обсудят необходимые инвестиции для превращения Транскаспийского транспортного коридора в современный, мультимодальный и эффективный маршрут, соединяющий Европу через Черное море и Южный Кавказ с Центральной Азией за 15 дней.

Обсуждение основано на исследовании "Устойчивые транспортные связи между Европой и Центральной Азией", которое проведено прошлым летом под эгидой Еврокомиссии Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Оно выявило 33 приоритетных цели в физической инфраструктуре и 7 ключевых действий в области сопряжения связи, реализация которых повысит эффективность и экономическую привлекательность транскаспийского транспортного маршрута. Они были представлены на 2-м Экономическом форуме ЕС-Центральная Азия, который состоялся в мае 2023 года в Алматы.

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Тэги: ЕС, ЦЕНТРАЗИЯ, КОРИДОР, ИНВЕСТИЦИИ


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