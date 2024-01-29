ЕС рассчитывает привлечь 10 млрд евро на развитие Транскаспийского транспортного маршрута – ЕК

Европейские и международные финансовые институты выделят 10 млрд евро на развитие транспортного сообщения в Центральной Азии. Об этом сообщил исполнительный вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

«(…) международные партнеры обязуются предоставить инвестиции в размере 10 млрд евро для развития устойчивого транспортного сообщения в Центральной Азии, включая новые обязательства Европейской комиссии и Европейского инвестиционного банка в размере 1,5 млрд евро», - сказал Домбровскис, выступая в понедельник на Форуме инвесторов по транспортному сообщению ЕС-Центральная Азия в Брюсселе.

В пресс-релизе Еврокомиссии отмечается, что инвестиции в проходящий по территории Азербайджана Транскаспийский транспортный маршрут необходимы для того, чтобы развить его в качестве «мультимодального, современного, конкурентного, устойчивого, прогнозируемого, «умного» и высокоскоростного маршрута, соединяющего Европу с Центральной Азии за 15 дней или более короткий период, в соответствии с инвестиционной стратегией программы ЕС «Global Gateway» (Глобальный шлюз)».

Международный транспортный маршрут, известный также как "Средний коридор" - международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Частью коридора является введенная в эксплуатацию железная дорога Баку - Тбилиси - Карс.

По ТМТМ за 2023 год перевозки грузов составили 2,8 млн тонн, увеличившись на 86% по сравнению с 2022 годом. В среднесрочной перспективе планируется довести объемы грузоперевозок по коридору до 10 млн тонн.

Р.Керимов