Азербайджан с начала 2024г импортировал из Саратовской области более 20 тыс. т зерновых

Азербайджан с начала 2024 года импортировал из Саратовской области РФ свыше 20 тыс. тонн пшеницы и продовольственного ячменя.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Россельхознадзор, Азербайджан является крупнейшим покупателем данной продукции в области.
В частности, с начала 2024 года из Саратовской области экспортировано 39,7 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, а также 6,3 тыс. тонн продуктов переработки зерна. Отгрузка производилась в 20 государств.
Р.Ахмедов
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