Азербайджан с начала 2024г импортировал из Саратовской области более 20 тыс. т зерновых

Азербайджан с начала 2024 года импортировал из Саратовской области РФ свыше 20 тыс. тонн пшеницы и продовольственного ячменя.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Россельхознадзор, Азербайджан является крупнейшим покупателем данной продукции в области.

В частности, с начала 2024 года из Саратовской области экспортировано 39,7 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, а также 6,3 тыс. тонн продуктов переработки зерна. Отгрузка производилась в 20 государств.

Р.Ахмедов